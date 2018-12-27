Son Dakika Haberleri: Başkentte Öğretmenlere Stem Eğitimi Verilecek

Başkentte Öğretmenlere Stem Eğitimi Verilecek

36 dakika önce

Başkentte öğretmenlere fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ve üretim teknolojileri eğitimleri verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Başkentte Öğretmenlere Stem Eğitimi Verilecek, System.String[]
Başkentte öğretmenlere fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ve üretim teknolojileri eğitimleri verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansında düzenlenen törende "STEM ve Maker Eğitici Eğitimi Projesi" protokolünü, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklen proje kapsamında, Ankara'daki matematik, fen bilimleri, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım öğretmenlerine, yeterlilik ve uygulamada yetkinliklerini artırmak için eğitim verilecek.

Toplam 40 saatlik programa katılacak öğretmenler daha sonra Başkentteki diğer meslektaşlarına da eğitim verecek.

Öğretmenlerin, öğrendikleri uygulamaları sınıf ortamlarında kullanmalarıyla öğrencilerin teknoloji okuryazarı, üretken ve katılımcı bireyler olmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Törene, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, Proje yürütücüsü Hilal Sarıkaya Avcı ve Mehmet Tufan Yalçın da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Turan Akpınar, Ankara, Güncel
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