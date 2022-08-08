Olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken patlayan oksijen tüplerinin parçaları tesiste ve etrafındaki iş yerlerinde maddi hasara yol açtı. Çıkan yangınla alakalı ekiplerin soruşturması devam ediyor. - ANKARA

Ankara 'nın Kahramankazan ilçesi Saray semtinde bulunan sanayi sitesinde bulunan oksijen tüpü dolum tesisinde saat 11.00 sıralarında oksijen tüplerinin istiflendiği alanda oluşan patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Tesiste çıkan yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken oksijen tüpleri yangın söndürme köpükleri ile soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahramankazan, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oksijen tüpü dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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