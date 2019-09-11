Başkentte okul çevreleri ve servis araçlarına denetim

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, bin 494 okul servis aracını kontrol etti.

Ankara Valiliğinin açıklamasına göre, "çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması" kapsamında il genelinde okul servisleri ve çevreleri denetlendi.

Denetimlerde, bin 494 okul servis aracı kontrol edilirken, 81 sürücüye cezai işlem uygulandı, 14 servis aracı trafikten men edildi.

Kural ihlali tespit edilen sürücülere toplam 36 bin 20 lira para cezası verildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bin 460 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildiği, okul servis sürücülerine trafikte farkındalık oluşturmak ve öğrencinin güvenli seyahat etmesini sağlamak kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Kırmızı Düdük" eğitimlerine devam edileceği belirtildi.