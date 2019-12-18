Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki okul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki okul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam Yenimahalle Hacı Bektaş-ı Veli İlkokulu inşaatının 3'üncü katında işçilerin çalışma yaptığı sırada iskele çöktü.

İki işçinin çöken iskelenin altında kaldığı olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Mehdi Yarba'nın (25) cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı Sıraç Çelik (43) ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yenimahalle, Hacı Bektaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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