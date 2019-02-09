Başkentte Okur Yazar Buluşması Etkinliği

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Fatih Kitap Evi tarafından düzenlenen okur yazar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Fatih Kitap Evi tarafından düzenlenen okur yazar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.



Fatih Kitap Evi'nde düzenlenen okur yazar buluşması etkinliğine gazeteci yazar Ali Sali katıldı.



Son şiir kitabı "Fatma Begüm'ün Saba Defteri" hakkında konuşan Sali, "Kızımı ebedi yurduna yolcu edince bu kitap ortaya çıktı. Kızımın çektiği acılar ile ilgili bazı şeyleri yazmak bazı şeyleri yapmak benim için önemliydi." diye konuştu.



Sali, daha sonra okuyucuları için kitabını imzaladı.

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