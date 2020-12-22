Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

22.12.2020 13:09

Başkentte "Sezginler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Başkentte "Sezginler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da olduğu 18 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından daha önce işlem gören Göksel S'nin elebaşı olduğu grubun faaliyetlerini takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zanlıların, Mamak ilçesi ve çevresinde tekelleşme sağlamak için bazı kafe sahiplerini silahla tehdit ettikleri, devretmek istemeyen mekanlarda müşterilerin huzurunu kaçırmak ve sahibine gözdağı vermek için silahlı eylem gerçekleştirerek örgütün sindirici gücünü oluşturdukları, işletme sahiplerinden "haraç" adı altında para istedikleri, "gayrimenkul" işi adı altında kişilere zorla senet imzalattıkları, para ve gayrimenkul istedikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin ayrıca istediklerini yapmayan bir kişiyi işlettikleri emlak ofisine çağırıp zorla senet imzalattıkları, başka bir mağduru ise senet tahsilatı yapmak amacıyla izleyerek darbettikleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçu işledikleri saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 20 zanlıya ait 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Göksel S'nin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek ve başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca 21 bin 550 lira ve 20 bin ABD dolarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gayrimenkul, Organize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı         
13:21
Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti         
13:11
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık         
12:26
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 13:38:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei