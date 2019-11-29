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Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

7 saat önce

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 40 zanlı yakalandı.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 40 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak, haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Bu arada zanlıların, bir düğünde uzun namlulu silahlarla hava ateş açtığı görüntüler de ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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