Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika
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Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

6 saat önce

Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı eğlence mekanları, restoranlar ve kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüterek vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden haraç topladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Haraç vermemekte direnen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri düzenledikleri, iş yerlerine müşteri kılığında girerek huzuru bozdukları ve iş yerleri önünde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere 28 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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