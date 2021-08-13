Başkentte ormanlar jandarmaya emanet - Son Dakika

Orman yangınları ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Ankara genelindeki tüm ormanlık alanlar kontrol ediliyor.

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından emniyet tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda 24 saat esasına göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 3 komando timi, 30 asayiş timi, 3 TEM unsuru, 1 KOM unsuru, 3 JASAT ekibi olmak üzere 150 personel görev yapıyor.