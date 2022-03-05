Başkentte otelde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Başkentte otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

05.03.2022 21:35
Başkentte otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara Barosuna bağlı avukatların etkinlik düzenlediği otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara Barosuna bağlı avukatların etkinlik düzenlediği otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi 1443. Cadde'deki otelde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın görevli personelin çabasına rağmen söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına hızlı şeklide müdahale etti.

Bu sırada otelin konferans salonunda etkinlik düzenleyen Ankara Barosuna bağlı avukatlar ve otel müşterileri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın otelde hasara yol açtı.

İlk incelemelere göre yangının kurutma odasında çıktığı tahmin ediliyor.

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İtfaiye, Çankaya, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte otelde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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