Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:08 Kaynak: AA
'nın Mamak
ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.
Ekin Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sırasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, evlerde maddi hasar oluştu.
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