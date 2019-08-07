Son Dakika Haberleri: Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı

56 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.

Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.
Ekin Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sırasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, evlerde maddi hasar oluştu.
Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan üyelerine istifa talimatı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]