Başkentte oto hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Ankara'da aynı markadan birçok otomobili çalarak sahte evrakla satmak isteyen 2 zanlı, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde olan toplam 10 aracın çalınması olayı ile ilgili harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarının ve tanık ifadelerinin incelenmesi sonucu, zanlıların geliştirdikleri yöntem ile yaklaşık 15 saniye içerisinde otomobillerin kapılarını açarak çaldığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş'yi düzendikleri operasyonla gözaltı aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, polis ekipleri çalınan araçların tamamını ele geçirerek sahiplerine teslim etti.