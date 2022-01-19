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Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika

Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

19.01.2022 07:20

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri büyük çapta hasar gördü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri büyük çapta hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mermeroğlu Caddesi'nde otomobil lastiği satılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

Duvarları yıkılan binanın kepenkleri metrelerce uzağa savrulurken, bitişiğindeki oto yıkama ve unlu mamuller satılan iş yerlerinde de hasar oluştu.

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler yan taraftaki dükkanlara sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye personeli alevlere müdahalede bulundu, bu sırada da küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

İçeride bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de yaralı halde kendini güçlükle dışarı attı. Yüzünde ve ellerinde yanık izleri bulunan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında, 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak gelen işletme sahipleri, gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma olay yeri incelemesi yaptı

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarına başladı.

Patlamanın meydana geldiği lastikçi ile hasar gören diğer 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yerlerinden yola sıçrayan parçalar ile söndürme çalışmaları sırasında kullanılan su nedeniyle buzlanan cadde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tuzlanarak temizlendi.

İş yeri sahibi üzgün

İş yeri yangında hasar gören Özlem Güldür, gazetecilere, sabaha karşı 04.00 civarında yakınlarının haber vermesiyle olayı öğrendiklerini söyledi.

Olay yerine geldiğinde itfaiye ekiplerinin iş yerindeki yangını söndürmeye çalıştığını ifade eden Güldür, patlamanın oto lastikçiye sabaha karşı gelen motosikletli bir kişinin içeriye girmesinden birkaç dakika sonra gerçekleştiğini iddia etti.

Bu arada oto lastikçinin arka cephesinde park halinde duran ve patlamanın etkisiyle savrulduğu öğrenilen motosiklet, çekiciye yüklenerek götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

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Otomobil, İtfaiye, Patlama, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika
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