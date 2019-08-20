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Başkentte otobüs kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Ankara'da polis memurlarını taşıyan servis minibüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsüne arkadan çarptı.

Başkentte otobüs kazası: 8 yaralı, System.String[]
Ankara'da polis memurlarını taşıyan servis minibüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3'ü polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam iş çıkışı saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 C 6277 plakalı özel şirkete ait minibüs, 06 B 8120 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucunda 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırılırken polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:11 Kaynak: İHA
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