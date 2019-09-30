Son Dakika Haberleri: Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
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Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

1 saat önce

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölüANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi.

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

ANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi.

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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