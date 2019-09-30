Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
1 saat önce
Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölüANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
ANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi.
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