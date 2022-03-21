Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı

21.03.2022 10:56

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 J 1088 plakalı Hoşdere- Kızılay hattında çalışan dolmuş, Ömür Sokak'ta park halindeki 06 C 6171 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı
Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı
Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı

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Kızılay, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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