Başkentte Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Ankara
'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Özkaya idaresindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil, Ankapark
yanından Anadolu Bulvarı İstanbul
istikameti Ulus
yönünde seyrederken kontrolden çıkarak yan devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Özkaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle açılan hava yastığının sürücünün hayatını kurtardığı öğrenildi.