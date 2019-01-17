Son Dakika Haberleri: Başkentte Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Başkentte Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Başkentte Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Ankara'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Özkaya idaresindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil, Ankapark yanından Anadolu Bulvarı İstanbul istikameti Ulus yönünde seyrederken kontrolden çıkarak yan devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Özkaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle açılan hava yastığının sürücünün hayatını kurtardığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:59 Kaynak: AA

İstanbul, Ankapark, Ankara, Güncel
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