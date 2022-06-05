Başkentte otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Başkentte otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

05.06.2022 16:20
Başkentte otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Eskişehir-Polatlı E-90 karayolu Dumlupınar Bulvarı-Iraz Caddesi kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İsmet O. idaresindeki 06 DY 7399 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerinde Eskişehir istikametinden Polatlı ilçesi istikametine seyrederken Iraz Cadde kavşağına yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak Emrah Y. idaresindeki 06 BFR 401 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü İsmet O., Sıla O. ve Buse B. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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