Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyonda 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyonda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin, pahalı veya lüks araçları satın almak için yüksek miktarda kapora verdikleri mağdurları kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağlamaya çalıştıkları bilgisini edindi.

Ekipler, çete üyelerinin mağdurlarla mesai bitimine yakın saatte buluştuklarını, "Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim" diyerek satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını belirledi.

Çete üyelerinin aracı bir başkasına sattığını da tespit eden ekipler, 4 kişilik çeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda çete üyelerinden 2'si, Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken yakalandı.

Şüpheli Selçuk B. ile Hüseyin Ç, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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