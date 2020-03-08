Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Son Dakika

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

30 dakika önce

Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu, System.String[]

Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin, pahalı veya lüks araçları satın alma bahanesiyle yüksek miktarda kapora verdikleri araç sahiplerini önce kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağlamaya çalıştıklarını belirledi.


Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, çete üyelerinin mağdurlarla mesai bitimine yakın saatte buluştuklarını, 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' bahanesiyle aracın satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını tespit etti.


Çete üyelerinin çaldıkları aracı, aynı gün bir başkasına satarak elden çıkardığını öğrenen ekipler, 4 kişilik çeteye yönelik 'Paydos' operasyonunun düğmesine bastı.


Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken kıskıvrak yakalandı.


Polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selçuk B. ile Hüseyin Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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