Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Son Dakika

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

6 saat önce

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

ANKARA - Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin, pahalı veya lüks araçları satın alma bahanesiyle yüksek miktarda kapora verdikleri araç sahiplerini önce kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağlamaya çalıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, çete üyelerinin mağdurlarla mesai bitimine yakın saatte buluştuklarını, 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' bahanesiyle aracın satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını tespit etti.

Çete üyelerinin çaldıkları aracı, aynı gün bir başkasına satarak elden çıkardığını öğrenen ekipler, 4 kişilik çeteye yönelik 'Paydos' operasyonunun düğmesine bastı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken kıskıvrak yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selçuk B. ile Hüseyin Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç kadın, boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak ağır yaraladı
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı Oda arkadaşının gözlerini oyan şizofreninin, daha önce saldırdığı başka bir isim yaşadıklarını anlattı "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle tüm kadınlara gül ve karanfil dağıtan minibüs şoförü, bugün kadın müşterilerinden ücret almayacak

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]