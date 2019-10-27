Son Dakika Haberleri: Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi
Son Dakika Güncel Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

1 saat önce

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, park halindeki otomobilleri gece saatlerinde çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlıkların yaşandığı Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde geniş çaplı araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri ve çalıntı otomobilleri belirledi.

Ayrıca, zanlıların, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları öğrenildi.

Hırsızlık zanlısını dövmesi ele verdi

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, benzinlikten yakıt alan ama otomobilden inmeyen şüphelilerden birini, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit etti.

Otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan beş otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti
İstanbul'da 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahsı güvenlik kamerası ele verdi Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi İBB'den barajlardaki korkutan görüntüyle ilgili açıklama: İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerindedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 04:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]