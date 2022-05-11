Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

11.05.2022 12:40
Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde T.A'nın kullandığı 06 CBB 394 plakalı otomobil ile L.K. idaresindeki 06 CBD 615 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Altındağ, Otomobil, Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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