Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada otobüs durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Konya Yolu Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AE 3845 plakalı otomobil, önce resmi plakalı bir araca daha sonra Ankara Merkez Komutanlığı önünde bulunan otobüs durağına çarptı.

Ankara 'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti