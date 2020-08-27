Başkentte otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bekir Çakır idaresindeki 06 MAH 89 plakalı otomobil, Çayırhan Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile Emrah ve Ali Kayın yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Bekir Çakır ve Emrah Kayın, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:21 - Kaynak: AA
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