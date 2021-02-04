Başkentte otomobilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan 06 DY 3236 plakalı otomobildeki kişinin hareket etmediğini görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, vücudunda kurşun yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada cesedin Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satılan iş yerini işleten Rafet Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın alacağını tahsil etmek üzere ayrıldığı öğrenildi.