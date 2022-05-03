Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

03.05.2022 00:48

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi Ankara'nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a Kayaş istikametine giden O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karatoprak'ın yakınları gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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