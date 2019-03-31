Başkentte Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
47 dakika önce
Ankara'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara
'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
İlker Caddesi'nde Dikmen
Caddesi istikametinde seyir halinde olan Mustafa Kaplan
kontrolündeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Can Türkmen ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:22 Kaynak: AA
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