Son Dakika Haberleri: Başkentte Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Başkentte Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

47 dakika önce

Ankara'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Başkentte Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlker Caddesi'nde Dikmen Caddesi istikametinde seyir halinde olan Mustafa Kaplan kontrolündeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Can Türkmen ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Dikmen, Çankaya, Ankara, Güncel
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