Son Dakika Haberleri: Başkentte otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika Güncel Başkentte otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Başkentte otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Optimum Alışveriş Merkezi karşısında meydana geldi. İsmi bilinmeyen sürücünün kullandığı 06 SNL 90 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 U 9337 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen 06 U 9337 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan yaralı, Sincan İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Gökşen Efe/İHA)

Başkentte otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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