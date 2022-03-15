Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi - Son Dakika
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Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi

15.03.2022 22:16
Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi

Denizlili Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm, Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlikle anıldı.

Denizlili Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm, Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlikle anıldı.

TRT'nin katkılarıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi"ne Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi, milletvekilleri, dernek temsilcileri ve Denizlililer katıldı.

Zolan, etkinlikte, gecenin düzenlemesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, hangi şehirde olursa olsun Denizlililer olarak bir araya gelmeye çalıştıklarını ve değerleri geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Denizli'nin her yıl güzelleştiğini vurgulayan Zolan, "Denizli'nin adım adım yoları var ya Özay Gönlüm'ün dediği, o yollar her geçen gün güzelleşiyor. Denizlimiz, biliyorsunuz, parmakla gösterilen bir şehir. Ürettiğinden daha az tüketen, satın alımından daha fazla satan ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Ekonomimize katkı veren bir şehir. Sanayisinde, turizminde, tarımında her yönüyle kendine yeten bir şehir." dedi.

Özay Gönlüm'ün Denizli'nin ortak değeri olduğu ifade eden Zolan, "Bugün türküler söyleniyorsa Özay Gönlüm'üzün sayesindedir. Ege türkülerinin parlaması noktasında bugün her söylediğimiz türküde Özay Gönlüm'ün izi ve sesi vardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ömer Hayri Uzun yönetimindeki koro ile sanatçılar, Özay Gönlüm'ün iz bırakmış türkülerini seslendirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Türk Halk Müziği, Özay Gönlüm, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 'Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi' düzenlendi - Son Dakika


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