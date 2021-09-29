Üye Girişi
Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı

29.09.2021 10:06
Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi olayının firari zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi olayının firari zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda 11 Eylül'de Uğurcan Süleymanoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı İbrahim K.'nın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı Mamak ilçesindeki metruk eve operasyon düzenleyen Cinayet Büro ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, olay günü parka gelerek husumetlisi olan bir kişiyi aradığını, parkta bulunan Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip kaçtığını iddia etti. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sincan, Ankara, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti 10:12 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı 10:06 TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı
DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi 10:01 DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:19 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:11 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:06 TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?         
10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin         
10:05
Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor         
09:57
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor         
09:42
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement