Başkentte pazarlar sıkı denetim altında - Son Dakika

Başkentte pazarlar sıkı denetim altında

28.11.2020 09:52
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında, System.String[]

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz" dedi.

Yurt genelinde alınan korona virüs tedbir kararlarının Altındağ'da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında denetimi elden bırakmıyor. Altındağ pazarlarında sıkı denetim sürüyor. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerle semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.

"Her şey halk sağlığı için"

Tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz" diye konuştu.

Başkan Balcı şöyle devam etti:

"Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle olumlu işbirliği yapması çok önemli... Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey korona virüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için." - ANKARA

Başkentte pazarlar sıkı denetim altında
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında
Başkentte pazarlar sıkı denetim altında

Asım Balcı, Altındağ, Zabıta, Balcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentte pazarlar sıkı denetim altında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı         
04:31
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor         
23:41
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek         
22:08
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte pazarlar sıkı denetim altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei