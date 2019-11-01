Son Dakika Haberleri: Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı

Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Ankara'da pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ankara'da pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yağışın etkili olduğu Sabancı Bulvarı'nda seyir halindeki 06 HD 3467 plakalı pikap, Beştepe Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan alt geçit mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan pikaptaki G.Y. ve E.K, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]