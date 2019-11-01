Başkentte pikap devrildi: 2 yaralı
7 saat önce
Ankara'da pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:32 Kaynak: AA
Ankara'da pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yağışın etkili olduğu Sabancı Bulvarı'nda seyir halindeki 06 HD 3467 plakalı pikap, Beştepe Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan alt geçit mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan pikaptaki G.Y. ve E.K, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar