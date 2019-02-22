Son Dakika Haberleri: Başkentte "Piston" Operasyonu

Başkentte "Piston" Operasyonu

17 dakika önce

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 9 araç ele geçirdi.

Başkentte
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 9 araç ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil hırsızlarına yönelik "Piston" operasyonu düzenledi.

Çaldıkları otomobillerin motor ve şasi numaralarını "change" adı verilen yöntemle değiştiren hırsızlık çetesini takibe alan ekipler, liderliğini Ali A'nın yaptığı biri kadın 12 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen motor ve şasi numaraları değiştirilmiş değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görevlilerince araçlar üzerinde inceleme yapıldı.

Şifre "Piston hazır mı?"

Yapılan soruşturmada şüphelilerin çalıntı araçları "change" yaptıktan sonra aralarında "Piston hazır mı?" şeklinde şifreli olarak haberleştikleri ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle, 2'si ise adli kontrol şartıyla savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da geçen yıl haftada ortalama 15 araç çalındığı öğrenilirken, bu sayının son dönemde yapılan operasyonlarla 5'e gerilediği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara, Güncel
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