Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı - Son Dakika

- Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 3 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinde Polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler yaptı. Polis ekipleri denetimlerde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Başkentte, genel olarak vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.