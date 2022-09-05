Çakar lambalı araç sahibine para cezası uygulandı: Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum - Son Dakika
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Çakar lambalı araç sahibine para cezası uygulandı: Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum

05.09.2022 13:10

Başkentte yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Aracında çakarla yakalanan bir sürücü, "Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz" ifadelerini kullanırken 1823 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda Ulus- Kızılay istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Çakar lambalı araç sahibine 1823 lira ceza kesildi: Aracın üzerinde takılı olması yasakmış, bilmiyordum

UYGULAMA SIRASINDA TESPİT EDİLDİ

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi. Uygulama sırasında durdurulan İbrahim Koç'a ait araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi.

Çakar lambalı araç sahibine 1823 lira ceza kesildi: Aracın üzerinde takılı olması yasakmış, bilmiyordum

"ÇAKARLARIN ÜZERİNDE TAKILI OLMASI DA YASAKMIŞ"

Polis ekiplerine aracını yeni aldığını, çakar lambalarının kullanım dışı olduğunu beyan eden Koç, "Çakarları kullanmıyorum. Kullanımının cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

Çakar lambalı araç sahibine 1823 lira ceza kesildi: Aracın üzerinde takılı olması yasakmış, bilmiyordum

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücüye aracında yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba bulundurduğu için 1823 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Kızılay, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakar lambalı araç sahibine para cezası uygulandı: Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakar lambalı araç sahibine para cezası uygulandı: Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum - Son Dakika
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