Çakar lambalı araç sahibine para cezası uygulandı: Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda Ulus- Kızılay istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

UYGULAMA SIRASINDA TESPİT EDİLDİ

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi. Uygulama sırasında durdurulan İbrahim Koç'a ait araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi.

"ÇAKARLARIN ÜZERİNDE TAKILI OLMASI DA YASAKMIŞ"

Polis ekiplerine aracını yeni aldığını, çakar lambalarının kullanım dışı olduğunu beyan eden Koç, "Çakarları kullanmıyorum. Kullanımının cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücüye aracında yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba bulundurduğu için 1823 lira idari para cezası uyguladı.