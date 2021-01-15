Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
15.01.2021 10:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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