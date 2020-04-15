Başkentte polis ve zabıtadan pazar yerleri denetimi - Son Dakika

Ankara'da korona virüs ile mücadele kapsamında, polis ve zabıta ekiplerince pazar yerlerine yönelik denetimler artırıldı.

Altındağ ilçesi Güneşevler pazar yerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşları ateşlerini ölçen ekipler, pazara girmek isteyenlerin giriş yerlerinde bulunan dezenfektanları kullanmalarını istedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar ile pazar tezgahları arasındaki sosyal mesafeye yönelik denetimler de yapan ekipler, pazarcı esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını inceledi.