Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 22:40
Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Başkentte, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Başkentte, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı.

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır cami ve mescitlerde teravih namazını kılamayan müminler, camilere akın etti.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde namaz kılan ve dua edenler müminler, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.

"Bugünlere Allah'ın rızasıyla kavuştuk"

Teravih namazı kılmak için camiye gelenlerden Satılmış Sağlık, AA muhabirine, iki yıldır Kovid-19 nedeniyle teravih namazını cemaatle kılamadığını söyledi.

Sağlık, "Kovid-19 sürecinde evlerimizde kendi imkanlarımızla teravihimizi kılıyorduk. Şu anda camideyiz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü bugünlere Allah'ın rızasıyla kavuştuk. İnşallah bugün teravih namazını cemaatle kılacağız." dedi.

Mahmut Öztürk de "Kalplerimizdeki virüslerden, dünyadaki sıkıntılardan, savaşlardan ve depremlerden başta ülkemiz olmak üzere, İslam coğrafyasını Rabb'im muhafaza etsin diye dua edeceğim. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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