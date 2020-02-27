Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18 dakika önce

Ankara'da vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Ankara'da vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Başkentliler, akşam ezanından sonra başta Hacı Bayram Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hacı Bayram Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk hava ve rüzgara rağmen namazını cami avlusuna serilen hasırların üzerinde kıldı.

Cami avlusunda yer alan Hacı Bayram Veli türbesinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Birçok ailenin çocuklarıyla camiye geldiği görülürken, bazı vatandaşlar da cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaib Kandili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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