Başkentte renkli reçeteli hapları yurt dışına satmak isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmak istenen 975 bin renkli reçeteli hap ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda S.C, E.B. ve M.D. tarafından renkli reçeteli ilaçların, kanuna aykırı olarak yurt dışı bağlantılı kişilere pazarlanacağı tespit edildi.

Alınan arama kararı doğrultusunda 4 Haziran'da Keçiören ve Yenimahalle'deki depolara düzenlenen operasyonda 975 bin kontrole tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.C, E.B. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Metamfetamin üretiminde etken maddeler içerdiği belirlenen hapların yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde yurt dışına pazarlanamadığı için şüpheliler tarafından depolarda saklandığı tespit edildi.