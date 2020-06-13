Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, bazı araçlarda hasar meydana geldi, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar geldi. Ekiplerin su baskını yaşanan noktalarda tahliye işlemleri sürüyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta sürpriz isimler var Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta sürpriz isimler var         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı         
17:15
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 20:40:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]