Başkentte sağanak etkili oldu (1)
1 saat önce
Ankara'dan detay görüntüler Caddelerde yağmurdan etkilenen vatandaşlar ve araçlardan detay görüntüler ANKARA - Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:17 Kaynak: AA
Ankara'dan detay görüntüler
Caddelerde yağmurdan etkilenen vatandaşlar ve araçlardan detay görüntüler ANKARA - Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. -1-
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri