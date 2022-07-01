Başkentte sağanak etkili oldu (1) - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkili oldu (1)

01.07.2022 16:11

Şentepe Mahallesi Yağış sonrası oluşan su birikintileri Biriken sularda araçların ilerlemesi ANKARA - Başkent Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Şentepe Mahallesi

Yağış sonrası oluşan su birikintileri

Biriken sularda araçların ilerlemesi ANKARA - Başkent Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkili oldu (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte sağanak etkili oldu (1) - Son Dakika
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