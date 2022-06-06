Başkentte sağanak etkili oldu

Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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