Başkentte sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkili oldu

06.06.2022 16:11

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Araç sürücülerinin sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkili oldu - Son Dakika

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