Başkentte sağanak etkili oldu (5) - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkili oldu (5)

30.06.2022 19:30

Başkentte akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Başkentte akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalananlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.

Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.

Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi.

İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkili oldu (5) - Son Dakika

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