Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların da yolda kalan araçlarını iterek sudan çıkarmak için çaba harcadığı görüldü.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı -4

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı - Son Dakika

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