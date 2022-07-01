Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı - Son Dakika
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Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı

01.07.2022 17:43

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, metro istasyonları ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanağın ardından Keçiören'deki Anavatan Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların da yolda kalan araçlarını iterek sudan çıkarmak için çaba harcadığı görüldü.

Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı. Belediye ekipleri mezarlıklardaki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

YORUMLAR
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı -4 Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı -4 Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu Ankara'da sel Karşıyaka mezarlığını da vurdu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı - Son Dakika
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