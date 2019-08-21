Başkentte sağanak etkili oldu (2)
1 saat önce
Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:39 Kaynak: AA
Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. -2-
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