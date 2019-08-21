Son Dakika Haberleri: Başkentte sağanak etkili oldu (3)
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Başkentte sağanak etkili oldu (3)

1 saat önce

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. -3-

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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