Araçların su içinde ilerlemesi
Vatandaşların yağmur altında yürümesi
Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (6)
Kaynak: AA
Ankara, su, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Başkentte sağanak etkili oldu (6) - Son Dakika
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